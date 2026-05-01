Володимир Кириченко

Президент Шахтаря Рінат Ахметов після першого матчу 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелес (1:3) поділився думками про війну в Україні та складні умови підготовки донеччан до матчів. Його слова передає Tribuna.com.

Усі мріяли про фінал і продовжують мріяти, але чи не здається вам, що в умовах війни та всіх цих жахів, що відбуваються, «Шахтар» досяг навіть більшого, ніж від нього очікували?

«По-перше, слово «війна» – це вже жахливо, бо п’ятий рік у нашій країні триває повномасштабна війна, а для мене ця війна з 2014 року йде, вже 12 років. Для мене війна розпочалася в 2014-му, але Україна вистояла завдяки мужності та стійкості українського народу, завдяки сильній українській армії, завдяки підтримці всього цивілізованого світу, і, звичайно, завдяки мужності та стійкості нашого президента Зеленського.

Україна вистояла, і нам сьогодні гріх скаржитися. Нам треба дякувати нашим воїнам, нашим захисникам за те, що ми маємо можливість грати і все робити для того, щоб порадувати Україну, українців та всіх наших захисників. Тому за це хочеться сказати велике спасибі нашим воїнам, нашим захисникам, що ми маємо можливість взагалі грати.

А по-друге, що таке складно? Звісно, ​​складно, є складні графіки. Бачите, ми зіграли, і одразу вночі вже футболісти їдуть грати з «Динамо». Зіграли з «Динамо» – одразу треба повертатися вже грати гру-відповідь.

Зрозуміло, що графік складний, це важко. Але ж ми хочемо грати в Європі, ми ж хочемо все-таки Україну представляти в Європі, всьому світу показувати, що Україна в біді, в Україні йде війна, Україна – це стійкий мужній народ, Україна вистояла, Україна перемогла, все одно в Україні буде справедливий довгостроковий мир. Ми повинні це показувати – і футболісти це роблять, дякую їм за це. Нам гріх скаржитися, що тяжко».

