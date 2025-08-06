Власник новоствореного Дніпра 1918 Антон Ахмєтов поділився думками щодо президента зниклого ФК Дніпро Ігоря Коломойського та про борги «старого» клубу.

Коломойський? Я сам єврей, до речі. Я не боюсь конкуренції, бо у нас зовсім інша модель, інша філософія клубу. Наш головний принцип – ми одна сім’я, ми одна команда, ми – дніпряни. Це три основні ідеї, на яких будується клуб.

Я не ховаюся. Коломойський ховався за десятком охоронців. Я пам’ятаю, як у 2014 році мав з ним комунікацію в облдержадміністрації. Але це люди минулого. А ми – люди майбутнього. І за нами молоддю – відновлення футболу у місті. Нехай зараз це новий клуб, але з новим майбутнім і з продовженням історії футболу в Дніпрі.

Борги старого «Дніпра»? Як можна пов’язати дві різні юридичні особи? Наші юристи – дуже сильні, входять у топ–10 найкращих юристів країни. Ми це питання глибоко опрацьовували, також обговорювали з лідером фанатського руху «Юджином».

Дніпро 1928 вже існував, але недовго? Так, я знаю про цей проект. Ймовірно, головною причиною стало відсутність фінансування. Ми не є правонаступниками старого клубу – юридично це різні суб’єкти. Ми не відповідаємо за попередніх власників ні ФК «Дніпро», ні СК «Дніпро-1» будь–яких інших клубів. Ми відповідаємо за себе.

Ми не повторюємо історію чийогось клубу – ми створюємо нову. Це новий клуб у Дніпрі. І він не на рік чи на десятиліття – це про покоління. Бо для мене, як корінного дніпрянина, це надзвичайно важливо.

І всі ми вболіваємо за одне – щоб футбол у місті відродився. Я не кажу, що в мене 100 чи 300 мільйонів доларів. Я просто кажу – ми зробимо все, що обіцяємо. Є стартовий бюджет. А далі – громада. У межах чинного законодавства.

Ми розвиваємося, виходимо на певний рівень. У планах – вирішити питання з боргами ФК «Дніпро». Якщо будуть якісь юридичні наслідки – ми до цього готові. Ми це розуміємо, – заявив Ахмєтов у інтерв'ю Sport.ua.