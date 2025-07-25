Півзахисник Полісся Олександр Андрієвський у коментарі Футбол 24 поділився враженнями від поразки проти андоррської Санта-Коломи (1:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

— Чого, на вашу думку, не вистачило, щоб уникнути поразки?

— Я не знаю, чого саме не вистачило. Ми щиро вірили до останніх хвилин, що зможемо відігратися і вирвати хоча б нічию. Водночас розуміли, що попереду ще матч-відповідь, тому не можна було думати лише про атаку.

— Моменти були, але реалізувати не вдалося. Як це вплинуло на гру?

— Так, були моменти — і не один. Але ми їх не реалізували. Попри це, в нас ще є всі шанси пройти далі. Готуємося до наступної гри.

— Що змінював тренерський штаб по ходу зустрічі?

— Насправді протягом гри тренер доносив те саме, що й до старту. У нас був чіткий план, і ми мали до нього повернутися, коли гра вийшла з-під контролю.

— Після першого пропущеного гола команда виглядала розгублено. Що сталося?

— Ми, гравці, перестали виконувати те, про що домовлялися. І тренерський штаб дуже чітко нам про це сказав.

— Дехто говорить про недооцінку суперника. Що скажете?

— Недооцінки не могло бути. Ми бачили, як вони грали раніше. Так, ми були фаворитами, але це не означає, що легковажно поставилися до гри. Їхній попередній суперник торік грав у 1/8 фіналу, а вони його пройшли.

— Що потрібно зробити перед матчем-відповіддю?

— Маємо забути цей результат, але водночас зробити правильний аналіз. І найголовніше — вірити в перемогу. Я впевнений, що все вийде.

— На трибунах було трохи більше тисячі глядачів. Відчували підтримку?

— Так, бачив, що десь тисяча людей була. Ми дуже вдячні за це. Чекатимемо на підтримку і в матчі-відповіді, хоча розуміємо, що туди буде діставатися складніше.

Матч-відповідь між Санта-Коломою і Поліссям відбудеться 31 липня.