Головний тренер Оболоні Олександр Антоненко висловився щодо причин поразки у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги Карпат (0:2). Слова фахівця передає пресслужба львів’ян.

Ми важко увійшли в гру. На це вплинув швидкий пропущений гол. Думаємо, що саме цей гол вплинув на подальший перебіг подій. Нам довелося грати так, як ми не планували.

Можу похвалити свою команду за другий тайм. Спрацювали дуже агресивно. У нас було бажання відігратися, але десь нам трошки не пощастило. Особливо, коли ми могли забити м’яч і скоротити відставання. Думаю, що була би дуже гарна кінцівка для всіх нас.

Два пропущені м’ячі зі стандартів – це моя проблема, швидше за все. Ми десь не дорозібрали, не вказали на те, як нам треба спрацювати. Гравці намагалися виправити ситуацію. Стандарти вплинули на перебіг на подій, особливо перший.

Під час повітряної тривоги ми поспілкувалися, спробували перебудуватися. Десь нам вдалося, а десь – ні. Гадаю, що другий тайм нам вдався більше, ніж перший.