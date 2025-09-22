Головний тренер Карпат Владислав Лупашко після перемоги у матчі шостого туру української Прем’єр-ліги Оболоні (2:0) розповів про ситуацію всередині команди перед грою з Динамо. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Думаю, перемога у будь-якому випадку важлива, адже всі читають новини. Окрім мене. Я їх не читаю, не дивлюсь YouTube, але звісно до мене доходять якісь чутки. Це тисне на всіх: на футболістів, тренерів та працівників клубу. Ми бачимо, як дехто починає втрачати віру у трою роботу. Це нормально. Чесно кажучи, втрату віри я відчув у кожній ланці. Але я переконаний та дуже цим задоволений, що вона не зникла у тренерського штабу і гравців. Вони продовжують вірити у те, що ми робимо. Наші взаємовідносини на найвищому рівні. Лише разом ми можемо щось будувати, за щось боротися. Це важливо.

Матч із Оболонню мені не здався нервовим. В цілому, якісна гра з нашого боку. Прикро, що не реалізували ту кількість моментів, які створили. Як на мене, немає разючої різниці між сьогоднішнім матчем та тими, які були раніше. Єдина проблема, яка турбує – це певна нервозність у роботі на м’ячі. Гравці намагались це виправити, але це більше моя проблема, я мав вимагати від них більшої сміливості. Я це визнаю.

За побудовою глобальних речей втрачаються дрібні деталі. Це досвід, якого я ще маю набути. Але я набув великий досвід в плані розуміння. Коли настають складні моменти, не потрібно ставати прагматичним та спрощувати гру, а треба бути сміливим та агресивнішим, нахабним. Я вважаю, що проти такої Оболоні, яка грає за схемою 5-3-2, жодна команда в Україні не створила б такої кількості моментів, яку створили ми. Не створили цього ні Динамо, Металіст 1925... Тому я впевнений, що ця сміливість і відсутність бажання зберегти перевагу дала результат.

Варто покращити реалізацію гольових моментів. Взяти того ж таки Бруніньйо – напевно, чотири стовідсоткові моменти у нього сьогодні було. З цих позицій він забиває вісім з десяти. Також по два гарних моменти мали Краснопір, Пауло Вітор, Костенко… Словом, якби ми реалізували все це, то ситуація була б веселіша.

Фартова червоно-чорна форма? Поспілкуюся з адміністраторами. Тут десятиліттями існувало переконання, що ця гама кольорів є нефартовою. Це все лише в голові. Це не просто кольори. У спеціальному ролику на клубному YouTube-каналі було яскраво продемонстровано, що ці кольори означають для нас. Думаю, дуже символічно грати у ній.