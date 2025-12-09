За інформацією Caught Offside, керівництво Ліверпуля готує резервний план на випадок звільнення Арне Слота з посади головного тренера. Найбільш пріоритетним варіантом клуб бачить Хабі Алонсо, який наразі працює у мадридському Реалі.

Повідомляється, що мерсисайдці вважають Алонсо ідеальним претендентом завдяки його тактичному підходу та емоційному звязку з Ліверпулем. Іспанець захищав кольори клубу з 2004 по 2009 рік, що, на думку керівництва, може допомогти йому швидко адаптуватися.

Раніше з'являлися повідомлення, що позиція Алонсо в Реалі теж не є стабільною — він може бути звільнений у разі поразки від Манчестер Сіті в найближчому матчі Ліги чемпіонів, запланованому на 10 грудня.

Після 15 турів АПЛ Ліверпуль має 23 очки та посідає десяте місце в турнірній таблиці.