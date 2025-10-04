Автор голу Руху в матчі восьмого туру української Прем'єр-ліги проти Колоса (2:0) Остап Притула поділився емоціями після перемоги. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Ця перемога далась нам не легко. «Колос» це хороша бойова команда, яка завжди дає бій суперникам, особливо у рідних стінах. Але нам вдалося виграти і це нас дуже тішить – «Рух» перервав свою програшну серію у чемпіонаті. Сподіваюсь, це наш перший крок до покращення результатів.

Не знаю, чому саме з «Колосом» нам вдається демонструвати якісну гру. Ми відповідально готуємось до кожного поєдинку та стараємось грати у той футбол, який нам ставить тренерський штаб. Швидкий гол на початку другого тайму додав нам впевненості, а також вплинув і на суперника – «Колос» почав втрачати концентрацію. Це полегшало нам гру і ми задоволені підсумком цього матчу.

Щодо пенальті, то як раніше вже казав Денис Підгурський, ми в команді обговорили ці процеси і зробили висновки. Все добре, ми знайшли рішення цієї проблеми і добре, що сьогодні нам вдалося реалізувати свій шанс.