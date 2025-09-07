Сергій Стаднюк

Лісабонська Бенфіка у своїх соціальних мережах опублікувала допис із зображенням Георгія Судакова, висловивши підтримку українському півзахиснику після того, як він повідомив про влучання БПЛА у свій будинок під час нічної атаки рф 7 вересня.

Сім’я Бенфікіста з тобою, Георгію. ФК Бенфіка

Про обстріл Судаков розповів у власних соцмережах, зазначивши, що в момент удару вдома перебували його дружина та дитина. У квітні стало відомо, що Георгій і Єлизавета Судакови очікують на другу дитину.

У ніч на 7 вересня російські війська атакували Київ, Дніпро, Кривий Ріг та інші міста України. Повідомлялося, що ворог застосував понад 800 БПЛА та півтора десятка ракет.

30 серпня Бенфіка офіційно оголосила про підписання контракту з футболістом збірної України. Хавбек перейшов із Шахтаря на правах оренди із зобов’язанням викупу.

Судаков наразі перебуває у таборі збірної України. «Синьо-жовті» з Георгієм у складі програли стартовий матч відбору на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).