Біловар: «Мудрик – це людина-космонавт»
Захисник Динамо поділився спогадами про спільну роботу з Михайлом
близько 1 години тому
Захисник Динамо Крістіан Біловар у програмі Дениса Бойка поділився спогадами про спільні роки у збірних України з Михайлом Мудриком.
— Ми одного віку, ми завжди з U-15 збірних, до U-21 були разом постійно в збірних. Це людина-космонавт. Тому що вся команда після тренування, умовно, чекає в автобусі. А чекає кого – Мішу Мудрика, тому що він там 40 хвилин б’є по воротах і набиває м’яч. Йому тренери кричать: Міша, їдемо до готелю! А він відповідає: Ні, — розповів Біловар.
Нагадаємо, що Михайло Мудрик востаннє виходив на поле майже рік тому — у листопаді 2024 року. Після цього з’явилася інформація, що допінг-проба 24-річного футболіста виявилася позитивною. Результати повторного аналізу наразі не оприлюднено, а юристи Мудрика працюють над тим, щоб можлива дискваліфікація не була тривалою.