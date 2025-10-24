Головний тренер Динамо Олександр Шовковський озвучив плани на майбутнє після розгромної поразки у матчі другого туру загального етапу Ліги конференцій проти Самсунспора (0:3). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Рідко вдавалося опинятися у чужому штрафному, бо суперник намагався робити усе, щоб цього не сталося. У деяких випадках індивідуальна майстерність була не найкращою. Щоб вигравати матчі, потрібно вигравати мікродуелі при організації як оборони, так і атак. На жаль, сьогодні цей компонент з нашого боку був не найкращої якості. Хоча у першому таймі до другого пропущеного м’яча я не можу сказати, що ми грали погано чи не мали шансів, щоб вдаліше реалізувати ті моменти, які у нас були. Та рахунок на табло.

Перший матч Рубчинського? У нього був важкий період, він повернувся до розташування команди після підготовки та виступів у складі молодіжної збірної, як і інші 9 гравців, які вимушено доєдналися до команди через два тижні після початку підготовки до сезону, тому що вони готувалися з U-23. Це наклало свій відбиток, він отримав ушкодження, причому дуже непросте, та пропустив увесь етап підготовки. Потім плідно працював і останнім часом його робота дала можливість повноцінно отримати місце у стартовому складі. Вважаю, перший тайм він відіграв на достатньо високому рівні, потім стало помітно, що йому було складно. Хоча я задоволений його роботою, ставленням. Повторюся, у нього був непростий період, і враховуючи, що Валентин багато пропустив, те, як він готувався, заслуговує на похвалу. Молодець.

Кого не вистачало з Самсунспором? Ви хочете, щоб я перейшов на особистості. Можна сказати, що не вистачало усіх гравців, можемо говорити про когось конкретно, але ситуація така, яка вона є. Безумовно, відсутність гравців не дає нам додаткових можливостей, але потрібно виходити з того, що є на цей момент.

Які плани на майбутнє? Ми будемо готуватися до кожної гри та прагнутимемо покращити своє турнірне становище, здобувати перемоги та залікові пункти.