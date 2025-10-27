Нападник Шахтаря Кауан Еліас поділився емоціями після свого дублю в матчі десятого туру української Прем'єр-ліги проти Кудрівки (4:0). Слова гравця передає пресслужба клубу.

Ця перемога дуже важлива. Знали, що гра буде складною, як і завжди. Нам потрібна була ця перемога перед класико після трьох невдалих матчів. Це додає впевненості перед поєдинком з «Динамо», щоб виграти класико.

Перший мій гол був зі стандарту, ми відпрацювали це на тренуваннях: я йшов на другу стійку, Марлон скинув мʼяч, і я забив. Другий гол: я був зліва, знову закрив дальню штангу, Педріньйо, геніальний гравець, віддав пас, а я забив.

Це був гол для мого дідуся, який приїхав сьогодні. Він – мій менеджер, а ще він приносить мені удачу: коли він на стадіоні, я завжди забиваю. Сьогодні два голи – для нього. А друге святкування було для іншого члена родини, дуже дорогої для мене людини. Я щасливий, що забив ці два голи.

Гадаю, ми зробили все, що відпрацьовували на тренуваннях. Нам вдалося домінувати в грі. Був пенальті, але таке трапляється. Загалом ми контролювали гру, були кращими, тому й перемогли 4:0.