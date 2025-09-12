Буковина обійшла Чорноморець у боротьбі за чемпіонство, новачок Першої ліги відірвався від зони вильоту
Результати матчів ігрового дня п'ятниці у другому за силою дивізіоні України
близько 1 години тому
Завершилися всі матчі ігрового дня п’ятниці, 12 вересня, в рамках шостого туру української Першої ліги.
У Хмельницькому Поділля та Пробій розписали мирову. Гості повели у рахунку після влучного удару Білого на 33-й хвилині й у підсумку виграли перший тайм. Однак господарі зуміли відігратися одразу після перерви – відзначився Профатило. Попри подальші спроби обох команд схилити шальки терезів на свою користь, фінальний свисток зафіксував нічийний підсумок – 1:1.
Буковина здобула впевнену домашню перемогу над Черніговом і продовжила серію вдалих результатів. Перший тайм залишився за господарями. Бойчук відкрив рахунок, а основні події припали на другу половину. Після перерви нападник оформив хет-трик. Також у складі чернівчан відзначився Гончарук. Чернігів зумів відповісти лише голом престижу. Ближче до кінця гри забив Койдан. У підсумку розгромна і четверта поспіль перемога підопічних Сергія Шищенка.
Буковина набрала 14 очок й одноосібно очолила турнірну таблицю. Однак у Чорноморця (13) є матч в запасі. Чернігів (3) і Поділля (2) – третя та друга команди з кінця, а Пробій (5) на один бал відірвався від зони перехідних матчів за пониження.
Перша ліга, шостий тур
Поділля – Пробій 1:1
Голи: Профатило, 49 – Білий, 33
Буковина – Чернігів 4:1
Голи: Бойчук, 21, 62, 90, Гончарук, 57 – Койдан, 79
