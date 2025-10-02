Головний тренер Динамо Олександр Шовковський пояснив, чому вісім хвилин готував заміну травмованого Тараса Михавка у програшному матчі першого туру Ліги конференцій проти Кристал Пелас (0:2). У меншості кияни пропустили перший м’яч. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

На жаль, той гравець, якого ми планували випускати, був зовсім не готовий для того, щоб виходити на футбольне поле. Тому й вийшло так, що дуже довго. І це саме зіграло з нами злий жарт. А після пропущеного м'яча я вже змінив тактичну схему. Те, що ми планували зробити пізніше, треба було робити вже зараз. Цей момент став переломним? Можливо.

Завжди приємно грати при переповнених трибунах. Це додає грі шарму. І більше відповідальності гравцям, безумовно, так само. Нам важливо було в перших хвилинах впоратися з тиском та, в першу чергу, з тією напругою, яка трішечки відчувалася в роздягальні перед грою. Я думаю, що це, в принципі, вдалося, мали заспокоїти гру, але сталося те що сталося.

Тоді можна сказати, що ми засмучені, безумовно. І в таких матчах багато вирішує індивідуальна майстерність. Я про це казав перед матчем. І, безумовно, кожен пропущений м'яч, кожен забитий м'яч – це наслідок дій і, безумовно, контрдій. Сьогодні в цілому гра відбувалася так, як ми це передбачали. Але, на жаль, пропущений гол зробив свої корективи. Думаю, що ми сьогодні не готові грати з англійцями у відкритий футбол.

Дякую вболівальникам за підтримку. Бажаю всім тихої, спокійної, мирної ночі. Слава Україні!