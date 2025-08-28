Сергій Стаднюк

Донецький Шахтар у четвер, 28 серпня, проведе матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта. Перший поєдинок у Кракові завершився з рахунком 1:1, і тепер усе вирішиться у Женеві. Результат гри в Польщі виявився не надто вдалим для українського клубу, адже за підбором гравців та ресурсами Шахтар має відчутну перевагу над 154-ю командою рейтингу УЄФА. Водночас важливо, що донеччани змогли відігратися наприкінці зустрічі, тож другий матч стартує фактично з рівних умов.

Проблеми «гірників» проявилися як в обороні, так і в атаці. Гол Серветта став наслідком дуже простої та швидкої атаки, після чого швейцарська команда отримала змогу діяти в захисній манері, що було їй на користь. Не менш актуальні питання стосуються й атакувальної лінії. Хоча нагод для взяття воріт було достатньо, у першій грі проти Серветта єдиний гол забив захисник Валерій Бондар. У попередніх матчах також відзначалися лише гравці оборони, тоді як нападники не забивають уже три матчі поспіль. Така статистика змушує звертати увагу на реалізацію моментів та концентрацію в атаці.

Незважаючи на ці труднощі, позиції Шахтаря у двоматчевому протистоянні залишаються сильнішими. Кадрові проблеми на старті сезону, які переживає команда, не повинні нівелювати загальної переваги над суперником. Серветт – організований, але обмежений у можливостях клуб, тож для донеччан головним завданням стане уникнути власних помилок і підтвердити клас на полі.

🎥 Трансляція на території України буде доступна на сервісах Київстар ТБ та УПЛ ТБ. Початок – о 22:00.

22:00 | Серветт – Шахтар Донецьк. Пряма трансляція