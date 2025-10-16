Ціни на матчі майбутнього чемпіонату світу з футболу-2026 різко зросли порівняно з попереднім мундіалем у Катарі, повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, мінімальна вартість квитка на матч відкриття турніру становить 370 доларів, тоді як найдорожчі місця коштують до 1,8 тисячі доларів. Для порівняння: у 2022 році в Катарі ціни коливалися від 55 до 618 доларів.

Найбільшою різницею стали ціни на фінал. Квитки на вирішальний матч, який відбудеться наступного літа у Нью-Йорку, стартують від 2 тисяч доларів, що більш ніж у десять разів перевищує вартість найдешевших місць трирічної давності. Середня ціна квитка нині сягає 3,9 тисячі доларів.

Більшість базових категорій квитків тепер коштують сотні доларів, а згідно з опублікованими схемами стадіонів, знайти місця за 60 доларів практично неможливо.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.

Нагадаємо, за результатами жовтневих відбіркових матчів вже визначилися 28 з 48 збірних-учасниць мундіалю.