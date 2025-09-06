Футболіст збірної України Олександр Зінченко прокоментував поразку в матчі першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2). Слова гравця передає «Суспільне Спорт».

Ми завжди приїжджаємо у збірну з настроєм, всі – великі професіонали. Яку б схему не обрав тренер - ми завжди її підтримаємо і зробимо на максимум. Звичайно, нас нічого не здивувало.

Гол Мбаппе? Це клас футболіста, у нього був епізод, він його використав. Треба проаналізувати гру, подивитися, що зробили не так і що можемо покращити у нашій грі та рухатися далі.