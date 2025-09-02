Вінгер Динамо Назар Волошин висловився щодо дебютного виклику до національної збірної України на матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції й Азербайджану. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Про виклик до збірної мені сказав адміністратор моєї команди, але я відразу не повірив. Повірив лише тоді, коли інформація з'явилася в Instagram. Коли я дізнався про це, поруч був батько. Він був дуже задоволений. Це для мене максимальний бал за важливістю в кар'єрі. Кожен футболіст мріє потрапити в національну збірну. Поки що я не надто хвилююся. Спокійний і маю надію, що так буде й надалі.

Перехід із футболу молодіжних збірних на рівень дорослих команд буде для мене великим поштовхом у кар'єрі. Для мене це дуже важливо.

Хоча Франція й найсильніший суперник у нашій групі, у мене немає страху перед нею. Найгрізнішим нашим опонентом серед французів я вважаю Кіліана Мбаппе. Хотів би під час цього виклику дебютувати у збірній. Готовий грати під будь-яким номером.