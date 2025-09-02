Захисник Динамо Тарас Михавко поділився емоціями у зв’язку з дебютним викликом до національної збірної України на матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції й Азербайджану. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

Хоча мене вже викликали до національної збірної, цей виклик важливіший. Тоді ми приїжджали молодіжним складом долучитися до тренувань дорослої команди, а цей виклик уже повноцінний. Дізнався про нього від адміністратора «Динамо», коли надійшли відповідні документи. Звичайно, я дуже задоволений, адже це була моя мрія із самого дитинства. Враження тільки позитивні, адже до мене надійшло багато привітань у повідомленнях від друзів, сім'ї, хлопців із «Динамо» та колишніх партнерів.

У мене вже був досвід гри в молодіжних збірних. Хочеться закріпитися в першій команді, продемонструвати всі свої якості, щоб викликали й на наступні збори. Допомагає, що поруч партнер по команді — Назар Волошин. Ми були разом у молодіжній збірній й у своєму клубі. Усюди разом — у матчах та на тренуваннях. Але, думаю, налагодимо контакт з усіма гравцями, адже всіх знаємо. Під'їдуть хлопці, які мені добре відомі по «Динамо», — Ванат, Миколенко, Забарний.

Мені хотілося б, щоб у матчах із Францією та Азербайджаном ми здобули перемоги й набрали максимальну кількість очок. Для мене ж особисто було б добре, щоб я дебютував у збірній, якщо тренерський штаб довірить місце у складі.

Збірна Франції для мене — це космос. Дуже сильні гравці, яких навіть не буду перераховувати, адже там кожне прізвище — найвищий рівень. Звичайно, топзбірна з топфутболістами.