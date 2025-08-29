Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня п’ятниці в рамках п’ятого туру української Другої ліги.

У групі А Лісне впевнено розібралося з Реал-Фармою. Героєм матчу став Волошин, оформивши хет-трик (два голи в дебюті зустрічі та ще один перед перервою), а крапку в матчі поставив Калінін. Одесити відповіли лише м’ячем Гайваненка на 79-й хвилині.

Вільхівці вже на другій хвилині відкрили рахунок завдяки точному удару Шостака. Проте дубль Буковини зміг врятувати гру – пенальті реалізував Дубовик, встановивши остаточний рахунок 1:1.

Полісся-2 на виїзді розгромило Самбір-Ниву-2. Гостям допомогли голи Іванова, Раска та Йоки, а господарі ускладнили собі гру ще до перерви – на 37-й хвилині вилучення отримав Михайлів.

Лісне набрало 11 очок і вийшло в одноосібні лідери групи А. Однак у Самбір-Ниви-2 (9) є матч у запасі.

У групі В Колос-2 здобув переконливу перемогу над Чайкою. У складі господарів відзначилися Недоля, Хруль та Бриженко, тоді як гості зуміли забити лише наприкінці зустрічі завдяки Венгеру.

Локомотив Київ поступився Ребелу у київському дербі. Єдиний м’яч зустрічі на 17-й хвилині забив Бодня.

Олександрія-2 на власному полі мінімальнопереграла Гірник-Спорт. Переможний м’яч ще в першому таймі провів Базаєв.

У групі Б, на відміну від першої команди, Лідерство утримує дубль Олександрії (13 очок). Однак у Ребела (12) є матч у запасі.

Друга ліга, п’ятий тур

Група А

Лісне – Реал Фарма 4:1

Голи: Волошин, 9 (пен.), 14, 44, Калінін, 89 – 79 Гайваненко

Вільхівці – Буковина-2 1:1

Голи: Шостак, 2 – Дубовик, 69 (пен.)

Самбір-Нива-2 – Полісся-2 0:3

Голи: Іванов, 34, Раско, 51, Йока, 65

Вилучення: Михайлів, 37 (Самбір-Нива-2)

Група В

Колос-2 – Чайка 3:1

Голи: Недоля, 5, Хруль, 39, Бриженко, 73 – Венгер, 88

Локомотив Київ – Ребел 0:1

Гол: Бодня, 17

Олександрія-2 – Гірник-Спорт 1:0

Гол: Базаєв, 32