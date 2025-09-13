Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі суботи, 13 вересня, у восьмому турі української Другої ліги.

У групі А Другої ліги дубль Буковини здійснив фантастичний камбек у домашньому поєдинку з Куликовим. Після того як Волков і Патуляк швидко вивели гостей уперед, господарі зуміли переламати хід матчу. Андрейчук спершу скоротив відставання, а після перерви оформив дубль із пенальті. А Орлов подарував своїй команді перемогу. Буковина-2 набрала 10 очок і впритул наблизилася до Куликова.

У групі Б Тростянець удома розгромив Діназ. Попри те, що Бобіта відкрив рахунок для гостей наприкінці першого тайму, після перерви господарі повністю домінували. Дубль оформив Мазур, а також відзначилися Тишинінов і Чеглов, забезпечивши переконливий підсумок зустрічі.

У Горішніх Плавнях Гірник-Спорт та Колос-2 розійшлися миром. Гості грали у меншості з 23-ї хвилини після вилучення Недолі за другу жовту картку. Ще до перерви Златьєв відкрив рахунок на користь господарів, але після перерви Сергій Шевчук дозволив своїй команді відігратися в меншості.

Пенуел на власному полі зазнав чергової поразки. Цього разу – від дубля Лівого берега. Єдиний гол у матчі на 18-й хвилині забив Гереш, і цього вистачило, аби кияни забрали три очки на виїзді.

Локомотив у гостях дотиснув дубль Олександрії. У другому таймі гості реалізували свою перевагу. Мельниченко відкрив рахунок на 62-й хвилині, а Лях закріпив успіх команди на 75-й.

Тростянець набрав 16 очок і за додатковими показниками випередив Колос-2 на чолі групи Б. Олександрія-2 (15) – третя, Локомотив і Лівий берег-2 (по 13) – ділять 5-6 місця.

Друга ліга, восьмий тур

Група А

Буковина-2 – Куликів 3:2

Голи: Андрейчук, 40, 48 (пен.), Орлов, 55 – Волков, 31, Патуляк, 33

Група Б

Тротянець – Діназ 4:1

Голи: Мазур, 51, 85, Тишинінов, 53, Чеглов, 76 – Бобіта, 44

Гірник-Спорт – Колос-2 1:1

Голи: Златьєв, 42 – Сергій Шевчук, 57

Вилучення: Недоля, 23 (Колос-2, друга ЖК)

Пенуел – Лівий берег-2 0:1

Гол: Гереш, 18

Олександрія-2 – Локомотив 0:2

Голи: Мельниченко, 62, Лях, 75