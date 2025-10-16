Вихованець академії Шахтаря та колишній захисник Металіста 1925, Минаю й Олександрії Максим Жичиков переконаний, що його партнери в аматорському Авангарді, ветерани Олександр Гладкий і Євген Селін здатні й надалі грати на професійному рівні.

Та я думаю, що вони б могли ще якомусь клубу Другої або Першої ліги допомоги. Це 100%. Ви подивіться на Євгена Хачеріді. Також донедавна грав за Авангард і п’ять років не виступав на професійному рівні, а зараз у Чорноморці – команді, яка серед лідерів Першої ліги. Олександр Кучер в нього повірив, і я думаю, що недарма. Наприкінці сезону усе буде видно».

Ні для кого дорога у футбол не закрита. Головне, тримати себе у формі. Такі гравці, як Селін, Гладкий, Денис Олійник, можливо, вже не такі інтенсивні, натомість мають за спиною дуже хороший багаж.