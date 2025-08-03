Сергій Стаднюк

У стартовому турі української Першої ліги зустрілися два новачки другого професійного дивізіону – Пробій та Чернігів.

Господарі вирішили долю матчу вже на третій хвилині, коли точним ударом відзначився Феліпович. Чернігівці намагалися відігратися, але не змогли зламати оборону «народної команди».

Пробій стартує з перемоги у новому сезоні. Також по три бали мають Прикарпаття, Агробізнес, Чорноморець, Ворскла та ЮКСА.

Перша ліга, стартовий тур

Пробій – Чернігів 1:0

Гол: Феліпович, 3

Нагадаємо, Чернігів став бронзовим призером минулого сезону Другої ліги.