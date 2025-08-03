Два новачки Першої ліги зіграли один проти одного вже у стартовому турі. Відео
Хто з команд, що підвищилися у класі, виявився все ж сильнішим?
близько 2 годин тому
Фото - НК Пробій
У стартовому турі української Першої ліги зустрілися два новачки другого професійного дивізіону – Пробій та Чернігів.
Господарі вирішили долю матчу вже на третій хвилині, коли точним ударом відзначився Феліпович. Чернігівці намагалися відігратися, але не змогли зламати оборону «народної команди».
Пробій стартує з перемоги у новому сезоні. Також по три бали мають Прикарпаття, Агробізнес, Чорноморець, Ворскла та ЮКСА.
Перша ліга, стартовий тур
Пробій – Чернігів 1:0
Гол: Феліпович, 3
Нагадаємо, Чернігів став бронзовим призером минулого сезону Другої ліги.