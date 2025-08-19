Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен після матчу третього туру української Прем’єр-ліги проти Зорі (3:2) висловився щодо двох ігор проти своїх колишніх команд на старті сезону. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Щодо суперників – для мене всі клуби в УПЛ рівні. Я не ділю їх за якимись емоційними принципами. Ми з командою намагаємося викладатися у кожному матчі, незалежно від того, хто перед нами. Ще до війни я співпрацював з деякими з цих клубів на рівні академій, але зараз для мене важливе лише одне – результат.

Наш план на гру з Зорею полягав у тому, щоб тиснути на суперника та створювати моменти біля його воріт. І це спрацювало. Так, є аспекти, які потрібно покращити, але більшість із того, над чим ми працювали на тренуваннях, команда виконала. Зараз у нас є багато матеріалу для аналізу – і це дуже цінно.

Усе ще в процесі. Кривбас – молода команда, яка прагне інтегрувати свої ідеї в український чемпіонат. Ми постійно вдосконалюємось і шукаємо гравців, які можуть підсилити наш склад. З огляду на молодість команди, ми маємо бути дуже виваженими у прийнятті рішень щодо підсилення.