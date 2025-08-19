Головний тренер Кривбаса Патрік ван Леувен прокоментував перемогу в матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти Зорі (3:2). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми дуже добре розпочали сьогоднішню гру. Як і планувалося, змогли створити свої моменти - реалізували передачі, швидкі переходи, і це дало результат. У першому таймі ми забили два голи, але мали можливості забити і третій, і четвертий. Замість цього почали втрачати ініціативу, і «Зоря» скористалася цим.

Особливо відчувався тиск на нашому лівому фланзі наприкінці першої половини гри. Після перерви намагалися виправити ситуацію, зокрема діяти менш високо в обороні. Вдалося забити третій гол: завдяки класному пасу від Шевченка Задерака оформив фантастичне взяття воріт.

Однак ми дуже швидко пропустили м’яч у відповідь - це додало напруги. Обидві команди почали грати з ще більшою віддачею. Відчувалося, що всі наші хлопці - як на полі, так і на лаві запасних боролися до кінця. Саме тому, вважаю, що перемога сьогодні була заслуженою.