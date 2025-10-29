Михайло Цирук

На календарі лише жовтень, однак поточний тиждень може стати для двох грандів українського футболу, київського Динамо та донецького Шахтаря, визначальним. Протягом цього тижня на нас чекають два вітчизняних класико: перше, у Кубку, відбудеться вже в середу, а в неділю команди зіграють в межах УПЛ.

Цікавості майбутнім протистоянням додає те, що і кияни, і гірники підходять до них вкрай слабкими та вразливими, і розгромні перемоги 4:0 в останньому турі чемпіонату цього враження поки не змінюють. Якби у подібній кризі була тільки одна з команд, ми б мали у цьому протистоянні явного фаворита. А так – запасаймося попкорном, адже у 202 за ліком українському класичному може статися все, що завгодно, і це прекрасно.

Доленосний тиждень для Шовковського

Однією з найбільших інтриг за підсумками тижня буде доля Олександра Шовковського та імʼя головного тренера київського Динамо. Крісло під легендарним СаШо хитається вже досить давно й сильно. Станом на вечір суботи біло-сині мали серію з пʼяти поспіль нічиїх у чемпіонаті, або ж шести матчів без перемог у всіх турнірах.

Гнітюче враження від ситуації посилила безвольна, безнадійна та безхребетна поразка від Самсунспора у Лізі конференцій (0:3), після якої вболівальники киян мали такий самий настрій, який мають уже кілька останніх сезонів після виступів улюбленої команди в єврокубках.

І от, серед усього цього жаху на киян, немов манна небесна, звалилася розгромна перемога над Кривбасом (4:0), котрий починав останній тур УПЛ у статусі лідера чемпіонату. Впевнена гра, тотальне домінування, гол скандального, останнім часом, Ярмоленка, яскравий виступ Кабаєва, котрий цього сезону ще не демонстрував найкращу версію себе. Словом, усе супер, настрій у таборі біло-синіх точно покращився, повернення Попова, але ж…

Але на висновки щодо команди та, гадаю, на долю її головного тренера одна перемога, хай навіть така яскрава, не вплине. Припущу, що визначальним в контексті продовження, або ж непродовження співпраці з Шовковським буде саме матч чемпіонату. Звісно, кубок, який кияни не вигравали з 2021 року, також важливий, проте матч кубка – це завжди справа випадку.

Згадаймо, як розвивалися останні кубкові протистояння Динамо та Шахтаря: рівна, обережна й часто нудна гра, яка може завершитися як завгодно, одна з команд перемагає в один мʼяч чи по пенальті і йде собі щаслива далі, найімовірніше - за трофеєм. Тож якщо не станеться якихось несподіваних розгромів, або ж потенційна поразка Динамо не буде ганебною та безнадійною, на Кубок України заплющать очі.

Інша справа - чемпіонат, який Динамо визначає для себе як пріоритет номер один. І от там відпускати суперника вже дуже не бажано. Звісно, навіть якщо біло-сині програють та відпустять суперника на 4 бали, то після десяти турів таке відставання зовсім не є критичним. Втім, враховуючи страшенну нестабільність столичного клубу, є враження, що відігратися навіть у такій ситуації буде вкрай важко.

Тож перемога у класичному цілком може стати для Шахтаря визначальною та навіть чемпіонською. Згадаймо минулий сезон, де гірники фактично вибули з боротьби за золото вже після четвертого туру: відпустили Динамо на комфортні 6 балів, і не змогли з цим нічого зробити до самого кінця. Тому в разі поразки в чемпіонаті Шовковського справді можуть звільнити, адже це стане для киян досить важким ударом.

Шахтар ще будується

Трохи краще йдуть справи у донецького Шахтаря, втім проблем також дуже багато. Помаранчево-чорні продовжують звикати до тренерських ідей Арди Турана, однак суперники не чекають, тож результати - страждають. Розгромна поразка від ЛНЗ (1:4) на початку жовтня стала таким собі першим дзвіночком, що гірники ще не готові.

Не готові бути недоторканним гегемоном, з яким жоден інший суперник не має шансів. Не готовий тиснути авторитетом та з величезним відривом найбільшим в УПЛ гаманцем. Не готовий демонструвати жогу боніту ногами своїх багатомільйонних лідерів. Та це цілком нормально: на все потрібен час.

І от поки Шахтар шукає себе - це ідеальний час для конкурентів. Вкусити Слона зараз може майже будь-яка Моська, не говорячи вже про іншого, київського Слона. Але так не буде завжди, тож треба ловити момент.

Якби Динамо було в порядку, то вже цілком могло би вирішити, або майже вирішити долю золотої гонки з головним конкурентом. Але ж і Динамо дуже проблемне, тому – вперед ЛНЗ і Полісся, один з ваших конкурентів найближчої неділі точно втратить очки. Але це буде в неділю, а спочатку – кубок.

Доволі спокійно, за враженнями, гірники сприйняли поразку від Легії (1:2) у Лізі конференцій. І справді, склад був не найоптимальнішим: з Фесюном, Грамом, Азаровим, Шведом. Втім, враховуючи рівень майбутніх суперників, поразка від польського клубу справді не має стати проблемою, тож рішення поберегти лідерів саме у цьому матчі, загалом, мало право на життя.

На вихідних Шахтар більш наближеним до основи складом розбив Кудрівку (4:0). Такі перемоги, звісно, також підіймають настрій, однак через те, що у суперниках був явний аутсайдер та новачок УПЛ, цей успіх сприймався як належне, і навряд чи викликав таке збудження, як перемога Динамо над Кривбасом. Ну а тепер – вся увага на Кубок України, адже змагання з головним конкурентом у кількості трофеїв ніхто не скасовував.

Орієнтовні склади

Динамо: Нещерет — Вівчаренко, Тіаре, Попов, Караваєв — Бражко, Буяльський, Піхальонок — Шола, Ярмоленко, Герреро.

Шахтар: Різник — Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Конопля — Очеретько, Марлон Гомес, Бондаренко — Егіналду, Педріньйо да Сілва, Еліас.

Історія зустрічей

Історія головного протистояння українського футболу наразі налічує 201 матч. Якщо подивитися на повну статистику, то перевага Динамо досі суттєва: 80 перемог проти 61 у суперника при 60 нічиїх.

Проте останнім часом частіше перемагає Шахтар: з останніх десяти поєдинків пʼять виграли гірники, один – кияни, а ще чотири завершилися внічию. Останню перемогу Динамо над Шахтарем було зафіксовано понад три роки тому – 17 квітня 2021 року, і таким чином безвиграшна серія киян у протистоянні з гірниками вже налічує вісім матчів.

Якщо ж говорити саме про Кубок України, то тут уже попереду донецький клуб. З 17 зустрічей команд у цьому турнірі Шахтар виграв в основний час 9, а Динамо 5. Востаннє класико у межах національного кубка ми спостерігали зовсім недавно – у фіналі попереднього сезону, і тоді гору взяли гірники (1:1, пен.6:5). Чи потрібна буде післяматчева лотерея й цього разу, або ж команди вирішать усе в ігровий час?

