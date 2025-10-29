Чотири гравці Динамо не зможуть взяти участь у матчі з Шахтарем
Стартовий свисток пролунає сьогодні о 18:00
близько 1 години тому
фото - Динамо Київ
Київське Динамо оприлюднило оновлену інформацію щодо складу напередодні матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря.
У зустрічі не зможуть взяти участь Дубінчак, Біловар і Шапаренко, які продовжують відновлення після травм.
Під сумнівом залишається також поява на полі Назара Волошина. Він пропустив попередній матч із Кривбасом через дискомфорт у задній поверхні стегна.
Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Кубка України між київським Динамо та донецьким Шахтарем відбудеться сьогодні, у середу, 29 жовтня, на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок о 18:00.