Київське Динамо оприлюднило оновлену інформацію щодо складу напередодні матчу 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

У зустрічі не зможуть взяти участь Дубінчак, Біловар і Шапаренко, які продовжують відновлення після травм.

Під сумнівом залишається також поява на полі Назара Волошина. Він пропустив попередній матч із Кривбасом через дискомфорт у задній поверхні стегна.

Нагадаємо, матч 1/8 фіналу Кубка України між київським Динамо та донецьким Шахтарем відбудеться сьогодні, у середу, 29 жовтня, на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок о 18:00.