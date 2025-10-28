Сергій Стаднюк

Пресслужба української Прем’єр-ліги оголосила символічну збірну 10-го туру, а також назвала найкращого гравця і найкращого тренера. До голосування долучилися ведучі, експерти та коментатори UPL TV, а також представники провідних спортивних медіа України – загалом 38 осіб.

Найкращим тренером 10-го туру колегіально визнано Олександра Шовковського: його Динамо після серії з п’яти нічиїх поспіль розгромило лідера чемпіонату за підсумками дев’яти турів Кривбас з рахунком 4:0. На перше місце керманича киян поставили 26 експертів. До трійки також увійшли Віталій Пономарьов (ЛНЗ вирвав перемогу в зустрічі з Металістом 1925 – 1:0) та Сергій Нагорняк (Епіцентр оформив другу поспіль виїзну звитягу, цього разу над Олександрією – 1:0).

Рейтинг найкращих футболістів 10-го туру очолив Владислав Велетень – герой переможного матчу Полісся проти Оболоні (4:0). В активі півзахисника гол і два асисти; він отримав 14 перших місць і загалом потрапив до 32 анкет. Стільки ж згадок назбирав і Кауан Еліас – автор дубля у ворота Кудрівки, однак у нього лише 7 перших позицій. До топ-5 також увійшли Валентин Горох (Верес), Андрій Ярмоленко (Динамо), а Проспер Оба (ЛНЗ) і Хоакін Сіфуентес (Епіцентр) розділили 5–6 місця.

Символічна збірна туру

Горох (Верес) – Кузик (ЛНЗ), Чоботенко (Полісся), Попов, Караваєв (обидва – Динамо) – Велетень (Полісся), Педріньйо, Очеретько (обидва – Шахтар), Андрієвський (Полісся), Сіфуентес (Епіцентр) – Еліас (Шахтар).

Загалом експерти згадували 22 футболістів і 6 тренерів на звання героїв 10-го туру, а також 52 кандидатів до символічної збірної. Тож, окрім 11 гравців умовного стартового складу, традиційно додано резерв: Олексій Паламарчук (ЛНЗ), Аліу Тіаре (Динамо), Назарій Муравський (ЛНЗ), Олександр Климець (Епіцентр), Богдан Михайліченко (Полісся), Віталій Буяльський (Динамо), Олександр Піхальонок (Динамо), Проспер Оба (ЛНЗ) та Андрій Ярмоленко (Динамо).