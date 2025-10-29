Кубок України: розклад матчів на 29 жовтня. Класичне дербі Динамо — Шахтар
Заплановані три поєдинки
близько 3 годин тому
Оновлений Кубок України / фото - УАФ
Кубок України-2025/2026 набирає обертів. На 29 жовтня заплановані три поєдинки 1/8 фіналу. Загалом у поточному розіграші беруть участь 68 команд, серед яких 21 аматорський колектив.
Розклад матчів 29 жовтня:
Вікторія (Суми) — Інгулець (Петрове), початок о 12:00
ЛНЗ (Черкаси) — Рух (Львів), початок о 14:30
Динамо (Київ) — Шахтар (Донецьк), початок о 18:00
Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час одразу призначається серія пенальті.
Матчі 28 жовтня:
Завершуватимуть програму 1/8 фіналу Кубка у четвер Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) - 12:00, а також Металіст 1925 (Харків) — «Агробізнес» (Волочиськ) - 17:00