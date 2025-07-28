Сергій Стаднюк

Захисником Динамо Костянтином Вівчаренком цікавилися в Іспанії та Португалії, кияни можуть відпустити гравця за десять мільйонів євро + бонуси. Про це повідомив футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.

Чи правда, що Аякс зацікавлений у підписанні Вівчаренка? Я знаю, що іспанці якісь цікавились, португальські клуби так само розглядали Вівчаренка. Про Аякс, чесно кажучи, не чув. Але я знаю, що він достатньо цікавий клубам. Чи готові вони заплатити суму, яка задовольнить Динамо – це питання. Але інтерес є. Яка сума задовольнить киян? Тут важко сказати, але десь від 10 мільйонів з бонусами – отака сума задовольнить Динамо за Вівчаренка. Це моя думка. Ігор Циганик

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.

Також Циганик повідомив, що Борнмут зробив хитру й дещо нахабну пропозицію Динамо в історії з Забарним.