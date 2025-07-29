Український тренер заявив, що у матчі з Хамруном Шовковський вже буде думати про інше
Колишній голкіпер Динамо розповів про свої очікування від гри-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
близько 2 годин тому
Колишній голкіпер Динамо, а нині – тренер, що працював у Хусті, Ниві В. і збірній Молдови, Володимир Циткін спрогнозував події матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.
Ми станемо свідками тренування з підвищеною відповідальністю, адже всі прекрасно розуміють, що володар путівки до наступного раунду в цій парі визначився ще після першого протистояння.
Думаю, що керманич киян Олександр Шовковський в першому таймі кине в бій футболістів, на яких зробить ставку 2 серпня в стартовому поєдинку чемпіонату України з «Вересом». А вже після перерви на заміну вийдуть гравці на ті позиції, де немає гострої конкуренції.
Що ж до рахунку, то, на мій погляд, до розгрому справа не дійде. Кияни диктуватимуть умови, але обмежаться двома забитими м'ячами, – заявив Циткін в інтерв’ю Sport.ua.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.
Раніше думками щодо гри поділився колишній півзахисник Динамо Віталій Косовський.
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