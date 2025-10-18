Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після нічиєї у матчі дев'ятого туру української Прем'єр-ліги проти Зорі (1:1) розповів, що команда робить, аби перервати серію з п'яти втрачених перемог у чемпіонаті. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Ми над цим працюємо постійно, і в психологічному, і у фізичному плані. Ви не можете сказати, що команда була неготова фізично до гри. Інша справа, що ми не можемо скористатися тими моментами, які створюємо. Ми маємо діяти спокійніше у завершальній стадії. Ми створюємо достатньо моментів для того, аби впевненіше і спокійніше відчувати себе в кінці матчу. А так вже пʼяту гру після 85-ї хвилини ми пропускаємо не завжди обовʼязкові голи.

Замінами ми намагаємось трошки змінити малюнок гри, додати в тих чи інших моментах упевненості. Хтось з гравців вже «наївся», набігався, відчувається, що вони на межі. У нас насичений графік, і всі гравці, які виходять на заміну, мають підсилювати гру.