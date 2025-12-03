Фіорентина, яка переживає складний сезон у Серії А та ризикує вилетіти, активно працює над зимовим підсиленням. Команда Паоло Ванолі нині посідає 19-те місце, тож потребує негайних змін у нападі.

Італійські медіа, зокрема Firenzeviola.it, повідомляють, що флорентійці вже сформували список атакувальних гравців, яких можуть запросити взимку. Серед головних кандидатів — 21-річний вінгер Шахтаря Егіналду. Саме він потрапив до пріоритетного списку клубу.

За бразильського таланта борються одразу три клуби: крім Фіорентини, інтерес проявляють Атлетіко та Рома. Вартість трансферу оцінюється на рівні близько 12 мільйонів євро.

Фіалки також розглядають альтернативні варіанти для посилення флангів атаки: Жеремі Бога (Ніцца), Бенжамін Домінгес (Болонья), Арман Лор'єнте (Сассуоло), Агустін Джай (Палмейрас), Матіс Тель (Тоттенгем).

У поточній кампанії 21-річний бразилець провів 12 матчів за Шахтар у всіх турнірах, де відзначився п’ятьма голами та двома результативними передачами. Нагадаємо, у минулому турі УПЛ Шахтар зіграв внічию з Кривбасом (2:2).