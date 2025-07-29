Сергій Стаднюк

Колишній півзахисник Динамо Володимир Мунтян висловився щодо майбутнього матчу-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Хамрун Спартанс.

– Які очікування від повторного поєдинку команди вашого рідного клубу проти Хамрун Спартанс?

– Чекаю сьогоднішнього матчу. Звісно, дивитимусь і вболіватиму за своїх. Чекаю перемоги, як і завжди.

– За часів ваших виступів у ролі гравця мальтійські команди традиційно програвали єврокубкові матчі з рахунком 0:5, 0:6, а подекуди й 0:8, 0:10. Зараз вже ситуація змінилась і представники Мальти поступаються у три і менше «сухих» м’ячів, як-от у грі тижневої давнини з Динамо…

– Це не важливо, скільки м’ячів буде забито. Головне – показати гарну гру і досягти позитивного результату. А як буде далі: поживемо – побачимо.

Не важливо, скільки м’ячів буде забито. Володимир Мунтян

– Після виграшу 3:0 у виїзному матчі «динамівці» створили гарний заділ для виходу в наступний раунд змагань, чи не так?

– Саме так. Сподіваюсь, так воно і буде, – підсумував Мунтян в інтерв’ю Sport.ua.

Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс привітав колишнього тренера киян Мірчу Луческу з 80-річчям.