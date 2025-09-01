Питання виграшу Ліги конференцій не стоїть перед Піолі. Питання максимум на цей сезон – потрапляння в Лігу Чемпіонів, питання мінімум – потрапляння в Лігу Європи, грати знову наступного сезону в Лізі Конференції вболівальники не хочуть.

Фіорентина цього сезону зустрінеться знов з черговим українським клубом в Лізі конференцій – київським Динамо. На відміну від нового в єврокубках Полісся, Динамо, умовно кажучи, вже такий собі важковаговик, який вимушено скинув вагу аби потрапити в категорію де він може зробити різницю.

Грати проти Динамо Фіорентині буде важко. Тим більш що для фіалок гра припадає на відповідальний відрізок чемпіонату... Результат матчу може бути цілком на користь киян.

Аналізуючи Динамо, я б не говорив дуже драматично щодо перспектив клубу та команди, проблеми є, деякі майже хронічні, але досвід виходу з важких ситуацій в клубі є. Всім хотілося аби було краще Динамо, але зараз треба стискати зуби й братися до роботи. Розуміння необхідності дій в клубі бачу є, далі будемо бачити, наскільки швидко це розуміння переросте в зростання. Але підкреслюю, Динамо Київ – клуб який приречений на успіх.