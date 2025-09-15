Головний тренер паризького клубу Луїс Енріке прокоментував звитягу команди у матчі на Парк де Пренс, де дубль Брэдлі Барколя приніс господарям перемогу над Лансом (2:0).

Перед грою ми обговорювали багато різних і складних ситуацій, але команда заслужила цю перемогу. Траснфер Кімпембе? Це завжди особливий момент для вболівальників і гравців. Ми зробили все можливе, щоб присвятити цей успіх йому. Він був дуже важливим для клубу, для фанів і для своїх партнерів по команді. Я радий за нього і бажаю всього найкращого.

Ліга чемпіонів стартує – це особливий турнір. Ми знаємо, наскільки він складний, але залишаємося спокійними та сподіваємося добре зіграти у першому матчі. Сьогодні ми намагалися давати ігровий час усім, хоча це було непросто, адже троє наших футболістів отримали ушкодження. Чекаємо на результати тестів, щоб дізнатися їхню серйозність, наводить слова Енріке офіційний сайт ПСЖ.