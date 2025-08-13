Забарний назвав причину, з якої обрав саме ПСЖ
Захисник збірної України перейшов із англійського Борнмута за 63 мільйони євро
близько 3 годин тому
Захисник збірної України Ілля Забарний озвучив причини вибору саме ПСЖ для переходу із англійського Борнмута. Слова футболіста передає пресслужба парижан.
Я відчув, що люди справді хочуть бачити мене тут, і, чесно кажучи, це дуже мотивувало мене зробити цей крок якомога швидше. У підсумку саме так і сталося. Це для мене новий досвід, і це чудово. Я ще молодий, тож маю пробувати нові речі, і саме тому вважаю, що це правильне рішення.
Мені зараз 22 роки, але почуваюся старшим за свій вік. У мене вже є великий досвід, який, упевнений, допоможе мені у майбутньому, і я можу навчитися ще більшого. І я цього з нетерпінням чекаю.
Я спокійний на футбольному полі й поза ним? Без жодних сумнівів. Для мене це найважливіше. Завжди потрібно багато працювати, продумувати кожну можливу ситуацію на полі та залишатися терплячим.
Нагадаємо, про трансфер Забарного до ПСЖ офіційно стало відомо 12 серпня. За інформацією Transfermarkt, сума компенсації за перехід склала 63 мільйони євро. Разом із бонусами ціна може зрости до 67 млн. За різними даними, київське Динамо, яке виховало захисника, може отримати від трансферу від 8 до 18 мільйонів євро. У 2023 році кияни продали Забарного до Борнмута за 22,7 млн і прописали собі відсоток від майбутнього трансферу на вихід.
Таким чином, футболіст став одним з найдорожчих серед українських гравців у історії. Також Забарний – перший українець в історії Парі Сен-Жермен.
Окрім цього, стало відомо, під яким номером Забарний гратиме у ПСЖ. Цифра більш «солідна», ніж у Динамо та Борнмуті.
