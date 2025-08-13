Захисник збірної України Ілля Забарний озвучив причини вибору саме ПСЖ для переходу із англійського Борнмута. Слова футболіста передає пресслужба парижан.

Я відчув, що люди справді хочуть бачити мене тут, і, чесно кажучи, це дуже мотивувало мене зробити цей крок якомога швидше. У підсумку саме так і сталося. Це для мене новий досвід, і це чудово. Я ще молодий, тож маю пробувати нові речі, і саме тому вважаю, що це правильне рішення.

Мені зараз 22 роки, але почуваюся старшим за свій вік. У мене вже є великий досвід, який, упевнений, допоможе мені у майбутньому, і я можу навчитися ще більшого. І я цього з нетерпінням чекаю.

Я спокійний на футбольному полі й поза ним? Без жодних сумнівів. Для мене це найважливіше. Завжди потрібно багато працювати, продумувати кожну можливу ситуацію на полі та залишатися терплячим.