Нападник Александер Ісак поділився емоціями у зв'язку зі своїм переходом із Ньюкасла до Ліверпуля. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Я почуваюся неймовірно. Це була довга подорож, щоб опинитися тут. Але я дуже щасливий бути частиною цієї команди, цього клубу та всього, що він уособлює. Це те, чим я пишаюся, і я дуже чекаю цього етапу.

Це змішані емоції – з одного боку полегшення, але водночас багато гордості й щастя. Я просто радий, що все вже зроблено, і тепер я можу повернутися до роботи. Чекаю на зустріч із партнерами по команді та з уболівальниками, і на те, щоб знову вийти на поле.

Це було довге літо, але я дивлюся лише вперед, не назад. Все вже зроблено, і тепер я знаю, що можу знову робити те, що люблю найбільше. Я справді чекаю на це.

Грати на Енфілді було дуже важко. Особисто я мав трохи успіху, але команді ні – ми програли обидва матчі. Це дуже складне місце, щоб приїхати й здобути перемогу, і я це відчув. Атмосфера там – справді особлива. Це, звичайно, було великим викликом. Ми говоримо про одних із найкращих захисників у світі. Але особисто я люблю такі виклики. Мені подобається виходити проти найкращих і перевіряти себе. Я завжди любив грати проти Ліверпуля, а тепер сподіваюся, що грати за Ліверпуль буде ще краще. Я радий, що тепер буду частиною цього.

Це дуже захоплює. Думаю, це складно передати словами – це треба відчути, щоб потім пояснити, як це, грати на Енфілді. Ми всі знаємо, що таке Ліверпуль, знаємо його уболівальників і їхню відданість. Тож я дуже чекаю, щоб пережити це на власному досвіді.