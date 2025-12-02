ФІФА планує запровадити дозвіл, який надасть відеоасистентам арбітра додаткові повноваження під час чемпіонату світу 2026 року. За інформацією зсередини організації, високопоставлені посадовці наполягають на тому, щоб ВАР мав право втручатися у ситуаціях із неправильно призначеними кутовими ударами. Також розглядається можливість надавати арбітрам право переглядати епізоди з другими жовтими картками, аби підтвердити правильність вилучення.

Представники ФІФА наголошують, що рішення суддів на чемпіонаті світу мають бути максимально точними, а нові повноваження допоможуть уникнути критичних помилок.

На Кубку арабських держав, що зараз триває у Катарі, вже тестується ще одна інновація — правило, спрямоване на боротьбу з імітацією травм. Відповідно до нього, гравець, який отримує медичну допомогу через травму, мусить залишити поле на дві хвилини, якщо тільки гравець, який порушив правила проти нього, не був покараний жовтою або червоною карткою.

Раніше, арбітр ВАР дербі Шахтар - Динамо пройшов поліграф.