Міжнародна федерація футболу ФІФА оголосила на своєму офіційному сайті про зміни у календарі матчів збірних. Починаючи з осені 2026 року дві окремі паузи, що традиційно проводилися у вересні та жовтні, будуть об’єднані в одну.

Нова міжнародна осіння перерва триватиме з 21 вересня до 6 жовтня. За цей час національні команди зможуть провести не більше чотирьох поєдинків. У ФІФА сподіваються, що це рішення допоможе зменшити кількість травм у футболістів та скоротить кількість перельотів гравців до таборів збірних.

Минулі вихідні стали першими у світовому футболі після завершення останньої міжнародної паузи. Наступна запланована на жовтень.

Раніше, ФІФА констатувала рекордне літнє трансферне вікно у 2025 році.