Атлетік оголосив про повернення захисника Емеріка Лапорта. 31-річний футболіст перейшов із саудівського Аль-Насра та підписав угоду з клубом з Більбао на три роки.

Раніше повідомлялося, що Аль-Наср із запізненням надіслав дані про перехід у систему TMS (Transfer Matching System), через що ФІФА спершу відмовила Атлетіку в реєстрації гравця. Вчора ввечері організація змінила своє рішення, дозволивши офіційно оформити трансфер.

Лапорт уже виступав за Атлетік із 2010 по 2018 рік, після чого перейшов до Манчестер Сіті.