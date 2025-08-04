Головний тренер Полісся Руслан Ротань назвав причини шокуючої поразки у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти андоррської Санта Коломи (1:2). Житомиряни у підсумку пройшли скромного суперника і пробилися до третьої стадії.

Я задоволений хлопцями. Маючи такий результат, ми мали солідний вигляд, ми прагнули цього результату, добились його і вийшли у наступний раунд.

Критики і журналісти оцінюють [суперника] за назвою країни. На футбольному полі ми побачили, що ця команда дуже якісна з дуже якісними гравцями, які закінчили академії іспанські – Сарагоса, Реал Сосьєдад, Барселона. Тому журналісти це не подивились і оцінили команду по назві країни.

На сьогодні не потрібно нікого недооцінювати. Футбол вирівнюється, і як раз на нашому прикладі ми це побачили, тому респект хлопцям за те, що ми вийшли з ситуації з високо піднятою головою.