Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар оцінив рішення рефері у стартовому турі української Прем’єр-ліги.

Сенсаційний результат було зафіксовано в матчі «Кудрівка» – «Олександрія», де гості здавалися невмотивованими, а їхнього рівня підготовки не вистачило аби уникнути поразки від амбітного дебютанта (1:3). І справа аж ніяк в тому, що олександрійці догравали поєдинок вдев'ятьох, номінальні господарі діяли краще.

Що ж до вилучень, то арбітр Євген Цибулько діяв згідно закону: Кирило Ковалець «заробив» два попередження, а легіонер Мігел Кампуш побачив перед собою пряму червону картку за грубу гру. До речі, він зухвало себе поводив й коли залишав поле. Йому не уникнути серйозного покарання.

Вирували пристрасті й у Львові, де «Карпати» приймали «Полісся» (0:2). Вже в дебюті гості вийшли вперед, але арбітр Дмитро Панчишин після підказки арбітра VAR Миколи Балакіна скасував взяття воріт, тому що Богдан Лєднєв перед тим, як зробити результативну передачу, сфолив на супернику.

Від львів'ян я чекав більшого, проте в них провалив гру стопер Владислав Бабогло, який «привіз» два голи. Міг й третій, коли під завісу поєдинку збив Олександра Філіппова, але потерпілий не реалізував пенальті.

Дмитро Панчишин виважено приймав рішення, а в разі необхідності на допомогу приходив Микола Балакін. До них в мене є питання тільки по падінню в карному майданчику на початку другого тайму нападника господарів Ігоря Краснопіра. Його явно притримали й пенальті – очевидне. Чому на це порушення не відреагували рефері й арбітр VAR для мене залишається загадкою, – заявив Ступар в інтерв’ю Sport.ua.