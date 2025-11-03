Вінгер Динамо Владислав Кабаєв після поразки у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (1:3) поділився думками щодо подальшої долі команди. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Прикро, що ми докладаємо величезні зусилля, щоб стати чемпіонами, а потім виходимо у єврокубки та, м’яко кажучи, ганьбимося там. Тому нам хочеться не скільки уболівальникам, скільки насамперед собі показати та довести своєю грою, що вже час вмикатися та досягати результату. Звісно, ніхто не опускає руки, у нас попереду Ліга конференцій та матч чемпіонату з ЛНЗ, який зараз перебуває у хорошій формі. А перед «Динамо» завжди стоять максимальні цілі. Докладатимемо максимальних зусиль, щоб стати чемпіонами й цього року.

Хочеться довести й собі, й уболівальникам, що минуле чемпіонство було не випадковістю, не спонтанністю, що воно було заслуженим – думаю, так відповість кожен. Але, дійсно, на матчі з «Динамо» та «Шахтарем» кожен суперник виходить з очима, що палають, та грає проти нас свої найкращі матчі. Це нормально. Коли я виступав за інші клуби, теж виходив проти «Динамо» з величезною мотивацією, додаткове налаштування від тренера чи уболівальників не потрібне, бо воно відчувається усередині. Так, важко, але, якщо ти граєш за «Динамо», якщо носиш цю емблему на грудях, будь готовим та достатньо сміливим, щоб захищати чемпіонство та завойовувати цей титул знову.