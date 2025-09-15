Півзахисник Шахтаря, який на правах оренди виступає за словацький Татран, Кирило Сігеєв висловився щодо мети повернутися що «гірників». Також молодий футболіст назвав завдання української команди в Лізі конференцій.

Шахтар вперше за багато років опинився поза топ-2. Весь клуб хоче довести, що це була випадковість. Успіх в єврокубках залежатиме від багатьох факторів. Я дуже сподіваюсь, що Шахтар достойно представить Україну на євроарені.

Щодо особистих цілей, хочу грати в кожному матчі, повернутись в молодіжку і допомогти Татрану закріпитись в еліті. Приклад Очеретька? Я вважаю, Олег видав класний сезон в Карпатах і круто провів молодіжне Євро, що допомогло звернути увагу Шахтарю. Сподіваюсь, що в Татрані гратиму постійно і залишатись на радарах у Шахтарі. В мене оренда без права викупу. По завершенні сезону я маю повернутись в Шахтар, – заявив Сігеєв у інтерв'ю «Українському футболу».