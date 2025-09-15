Гравець Шахтаря: «Клуб хоче довести, що фініш поза топ-2 був випадковістю»
Молодий хавбек висловився щодо особистих та клубних цілей
29 хвилин тому
Півзахисник Шахтаря, який на правах оренди виступає за словацький Татран, Кирило Сігеєв висловився щодо мети повернутися що «гірників». Також молодий футболіст назвав завдання української команди в Лізі конференцій.
Шахтар вперше за багато років опинився поза топ-2. Весь клуб хоче довести, що це була випадковість. Успіх в єврокубках залежатиме від багатьох факторів. Я дуже сподіваюсь, що Шахтар достойно представить Україну на євроарені.
Щодо особистих цілей, хочу грати в кожному матчі, повернутись в молодіжку і допомогти Татрану закріпитись в еліті. Приклад Очеретька? Я вважаю, Олег видав класний сезон в Карпатах і круто провів молодіжне Євро, що допомогло звернути увагу Шахтарю. Сподіваюсь, що в Татрані гратиму постійно і залишатись на радарах у Шахтарі. В мене оренда без права викупу. По завершенні сезону я маю повернутись в Шахтар, – заявив Сігеєв у інтерв'ю «Українському футболу».
Також Сігеєв відреагував на перехід свого колишнього партнера по Шахтарю Геогія Судакова до Бенфіки.
