Гвардіола допускає потенційний розпродаж в Манчестер Сіті
В команді забагато гравців
близько 1 години тому
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола допускає відхід кількох гравців, на яких не розраховують. Його слова наводить The Guardian.
У нас занадто багато людей. Справа не в Едерсоні. Сьогодні у нас не було Родрі, Фодена, Ковачича, Савіо, Гвардіола, на лавці сиділи Аке, Гюндоган. Мені подобається, коли склад глибокий і дозволяє боротися у всіх турнірах, але я не люблю залишати футболістів вдома. Це нездорова ситуація. Так не створити хорошу атмосферу для боротьби.
Клуб знає про це з минулого сезону, але як є, так є. Ми хочемо скоротити склад, тому що буде складно підтримувати в команді хорошу атмосферу», - сказав Гвардіола.
