Канісарес: «Вінісіус не вміє ні перемагати, ні програвати. Йому і Ямалю варто бути скромнішими»
Реал переміг у Ель Класіко Барселону з рахунком 2:1
37 хвилин тому
Колишній голкіпер Валенсії та Реала Сантьяго Канісарес звернувся до вінгера мадридського клубу Вінісіуса Жуніора та молодого таланта Барселони Ламіна Ямаля, закликавши їх проявляти більше стриманості.
У матчі десятого туру Ла Ліги, де Реал обіграв Барселону з рахунком 2:1, між гравцями виникла напруга. Під час гри Вінісіус глузував із суперника, а після фінального свистка сказав йому, що той «занадто багато говорить», і навіть намагався підійти ближче, коли Ямаль запропонував «зустрітися за межами стадіону».
Сантьяго Канісарес розкритикував обох футболістів:
«Вінісіус не вміє ні перемагати, ні програвати. Обурення лави запасних Барселони зрозуміле. Ямалю і Вінісіусу варто бути скромнішими, а не самозакоханими. Вони створюють більше проблем, ніж користі: Вінісіус лише двічі себе трохи проявив», —висловився Канісарес у прямому ефірі радіо COPE.
