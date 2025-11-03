Капітан Динамо Віталій Буяльський відреагував на свій гол у матчі 11-го туру української Прем'єр-ліги проти Шахтаря (1:3) та поділився думками щодо подальшої боротьби. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Щодо мого голу, якщо я не помиляюсь, пішла передача на Караваєва. Я побачив, що лінія захисту біжить страхувати лінію, зробив крок уперед і залишився. Всі захисники стали в лінію, а я залишився один і пробив в один дотик.

Пропускаємо зі стандартів? Напевно, ми більше часу приділяємо грі при стандартах саме в атаці, тому що в нас недостатньо часу аби щодня працювати над стандартами як при атаці, так і при обороні.

Нам не вистачило не пропустити гол на початку матчу. Коли ти пропускаєш на третій хвилині, у тебе вже немає упевненості, тобі вже треба відіграватися, щось придумувати в атаці. Цей гол повністю змінив перебіг матчу.

Але чемпіонат на цьому не завершується, попереду ще багато матчів. Відставання вже становило 4 очки, ми скоротили його до одного. Вважаю, що все ще попереду, у нас ще буде матч з «Шахтарем» у Києві. Зараз готуємось до матчу Ліги конференцій, а далі – до гри з ЛНЗ.