Сергій Стаднюк

Напередодні київське Динамо сенсаційно вчетверте поспіль втратило очки в українській Прем'єр-лізі. У восьмому турі «біло-сині» зіграли внічию з Металістом 1925 (1:1).

Після гри у мережі розвірусилося відео емоційної суперечки захисника Динамо Олександра Караваєва з невідомим уболівальником. Гравець на підвищених тонах запропонував фанату самому вийти на поле.

Однак нещодавно Telegram-канал Динамівець опублікував повну версію подій. За інформацію джерела, вболівальник перед подіями, що зафіксовані на камеру, активно провокував футболістів і поводив себе зухвало.

Перед цим вболівальник до нього почав лізти: і кричати, що «ти найгірший гравець світу, ганьба футболу, ти повне дно» і т. д. Його почали відштовхувати, а той мужик далі ліз і провокував. Це як пояснення до відео, воно обрізане по факту. Тому тут більше Кара правий, ну, на мою думку. Олексій Нікітін

Раніше Караваєв пояснив стартову поразку Динамо в Лізі конференцій.