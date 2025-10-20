Головний тренер кам’янець-подільського Епіцентру Сергій Нагорняк висловився щодо чуток про своє можливе звільнення, які нещодавно з’явилися у ЗМІ.

Минулого тижня деякі джерела повідомили, що керівництво буцімто поставило тренеру ультиматум — виправити результати команди впродовж трьох матчів чемпіонату. Згодом цю інформацію спростували віцепрезидент клубу Олександр Касян та офіційна пресслужба Епіцентру.

Після перемоги над львівськими Карпатами (3:1) у матчі 9-го туру УПЛ Нагорняк прокоментував ситуацію.

Я можу точно сказати, що позитивного, те, що вкинули в пресу, нічого не було. Я дуже вдячний керівництву клубу, що вони миттєво відреагували. Повірте мені, для мене… Я це побачив, коли вже була відповідь клубу.

Звідки взялося це, я не знаю – хай буде на совісті тих людей. Повірте мені, в нас з керівництвом повне взаєморозуміння. Я свою думку завжди казав: за результат відповідає головний тренер.

Я не боюся, повірте мені, нічого. Для мене головне – щоб моїх футболістів не чіпали. Хай там про мене пишуть, у відставку відправляють. Основне – щоб не чіпали моїх футболістів.

Ви не повірите, але ніхто навіть не згадав оце, що було написано, оці вкиди непотрібні. З хлопців ніхто навіть не звертав на це уваги. Ми навіть це не обговорювали з тренерами. Хай буде на совісті тієї людини.

Просто для нас трошки дивно було. Я так про себе посміявся. Але я вже трошки маю захист до цих публікацій усіх, я вже пройшов трошки цей шлях. Але головне – щоб хлопців не чіпали. Вони молоді, не грали в УПЛ.

Ми крок за кроком ідемо до нашої мети. Так, ми недорахувалися багатьох очок через свої, в першу чергу, помилки. Ну, нічого страшного. Життя продовжується. А те хай на совісті залишається тих людей, які це написали, – сказав Нагорняк в етері програми Футбол 360.