Енріке: «З такою грою в атаці важко розраховувати на три очки»
ПСЖ не зміг обіграти Лор'ян у 10 турі Ліги 1
8 хвилин тому
Луїс Енріке / фото - Getty
ПСЖ втратив очки у матчі 10-го туру чемпіонату Франції. Столичний клуб на виїзді зіграв унічию з Лор'яном — 1:1. Український захисник Ілля Забарний відіграв за парижан усі 90 хвилин.
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився своїми враженнями від поєдинку:
– Ми провели поганий матч, тому суперник створив нам багато проблем. Перша половина була дуже невдалою для нас. Команда мала мало гольових моментів. З такою грою в атаці складно розраховувати на три очки, – зазначив іспанський наставник у коментарі Footmercato.
Після 10 турів ПСЖ набрав 21 очко та продовжує лідирувати у турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи Монако на один бал.